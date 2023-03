«Das 1% Quiz» startet mit 7,5 Prozent

Quotennews

Jörg Pilawa hat bei Sat.1 seine nächste Unterhaltungsshow. Ein Hit wurde das neue Format allerdings nicht.

Der gebürtige Hamburger Jörg Pilawa hat in seinen Jahren als Fernsehmoderator schon zahlreiche Shows moderiert. Für das Das Erste stand er bei «Herzblatt» vor der Kamera, nachdem er seinen täglichen Talk bei Sat.1 beendet hatte und zum Ersten gewechselt war. Bei Sat.1 hat Pilawa jetzt die sechste Show erhalten.Intestete Jörg Pilawa mit seinen prominenten Gästen Andrea Kiewel und Pierre M. Krause das Wissen der Deutschen. Die Sendung, die 115 Minuten dauerte, lockte 1,47 Millionen Fernsehzuschauer an und verschaffte Sat.1 überdurchschnittliche 5,8 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten waren nur 0,42 Millionen vor den Fernsehschirmen, die zu immerhin leicht überdurchschnittlichen 7,5 Prozent Marktanteil führten. Im Anschluss wiederholte die Fernsehstation die erste Folge der aktuellen-Staffel, die auf 0,60 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen blieben 0,11 Millionen wach, der Marktanteil wurde mit miesen 3,6 Prozent beziffert.war erneut kein erfolgreiches Produkt. Nur 0,20 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil wurde mit 1,5 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum fuhr man 0,03 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf fürchterliche 1,6 Prozent. Die Regionalprogramme Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz und das halbstündige Treiben im Haus zwischen 17.30 und 18.00 Uhr war für 0,24 Millionen Zuschauer interessant (1,8%). Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man 0,03 Millionen und 1,4 Prozent.