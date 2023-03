«Marvin?»-Regisseur übernimmt «Evergay Life»

International

Anton van der Linden wird die neue Serie umsetzen.

Der aufstrebende niederländische Regisseur Anton van der Linden, dessen Serie «Marvin?» gerade auf der SXSW Weltpremiere feierte, startet die Regie bei, einer ausgefallenen queeren Comedy-Serie. Die in Amsterdam ansässige Produktionsfirma Explorers of the Unfound entwickelt die Serie.Die Serie wird sich um zwei schwule Ehepaare, David und Miles sowie Kate und Emma, drehen, die Kinder großziehen und mit ihren beruflichen Verpflichtungen jonglieren, während sie sich mit den Vorurteilen der Gesellschaft auseinandersetzen – was oft zu tragikomischen Situationen führt. "Wenn man als Schwuler in einer kleinen Stadt im Norden der Niederlande aufwächst, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man wird unsichtbar oder man wird unbesiegbar", sagt van der Linden."Heutzutage scheinen junge Leute mehr denn je in der Lage zu sein, sich für das Letztere zu entscheiden, vor allem wegen des Bewusstseins und der Darstellung da draußen", sagt der Regisseur und fügt hinzu, dass es nicht genug sei, weil „die Toleranz rückläufig ist und Hassverbrechen zunehmen".