James Gunn macht «Superman: Legacy»

Kino-News

Der neue Chef von DC wird selbst die Regie übernehmen.

James Gunn hat beschlossen, dass er beiRegie führen wird. Der Filmemacher, der zusammen mit seinem Partner Peter Safran als Vorsitzender und CEO der DC Studios fungiert, gab am Mittwoch bekannt, dass er die Regie bei dem bereits angekündigten Reboot der Superman-Reihe übernehmen wird. Gunn hat auch das Drehbuch geschrieben, und Safran wird produzieren.«Superman: Legacy» hat auch eine erste Synopsis der Handlung veröffentlicht, die besagt, dass der Film "die Geschichte von Supermans Reise erzählt, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem American Way, geleitet von menschlicher Güte in einer Welt, die Güte als altmodisch ansieht.""Ich habe meinen Vater vor fast drei Jahren verloren. Er war mein bester Freund. Er hat mich als Kind nicht verstanden, aber er hat meine Liebe zu Comics und meine Liebe zum Film unterstützt und ohne ihn würde ich diesen Film jetzt nicht machen", schrieb Gunn. "Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Mir wurde Superman schon vor Jahren angeboten – ich habe zunächst abgelehnt, weil ich keinen Weg gefunden habe, der sich einzigartig, lustig und emotional anfühlt und Superman die Würde gibt, die er verdient."