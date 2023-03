Zwei neue Staffeln für «Days of Our Lives»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie von Peacock ist damit zwei weitere Jahre im Streaming zu sehen.

wurde von Peacock um zwei weitere Staffeln verlängert, was bedeutet, dass die kultige Seifenoper mindestens bis zu ihrer 60. Staffel produziert wird. Die Serie wechselte im September zu Peacock, nachdem sie zuvor seit 1965 auf NBC ausgestrahlt wurde. «Days» war die am längsten laufende Dramaserie von NBC.Der neue Zwei-Jahres-Vertrag für die Staffeln 59 und 60 bedeutet für «Days of Our Lives» eine viel schnellere Verlängerung als in den letzten Jahren, als die Verträge zwischen NBC und Sony Pictures Television (dem Verleiher der Serie) immer auf Messers Schneide zu stehen schienen. Da die Einschaltquoten für Soaps zurückgingen, war dies ein ständiges Problem bei den Sendern.Im Jahr 2021 wurde die Produktion von «Days» unterbrochen, da NBC und Sony über eine Verlängerung verhandelten, was letztendlich zu einer zweijährigen Verlängerung führte, die die Serie bis 2023 laufen ließ. Dieser Schritt scheint bei NBCU neue Begeisterung für die Serie geweckt zu haben. Peacock berichtet, dass die Serie auf dem Streamer "durchgehend ein Top-10-Titel" war. Dies ist das erste Mal, dass die Serie seit dem Wechsel zu Peacock verlängert wurde, da die Staffel 58 noch Teil des vorherigen NBC-Paktes war.