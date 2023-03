Guillermo del Toro dreht Frankenstein-Film

US-Fernsehen

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit für «Pinocchio» macht der Filmemacher mit Netflix weiter.

Nur wenige Tage nach dem Gewinn des Oscars für den besten Animationsfilm für seine düstere Version von «Pinocchio» ist Guillermo del Toro bereits dabei, seinen nächsten Film zu besetzen. Quellen berichten, dass Andrew Garfield, Oscar Isaac und Mia Goth in frühen Gesprächen sind, um die Hauptrollen in dem Netflix-Live-Action-Filmzu spielen, den del Toro schreiben und inszenieren wird.Guillermo del Toro entwickelt das Projekt, das auf dem Roman der englischen Autorin Mary Shelley aus dem Jahr 1818 basiert, schon seit mehreren Jahren, aber es ist unklar, wie getreu er die Vorlage zu interpretieren gedenkt. «Frankenstein» ist Teil des mehrjährigen Vertrags des Filmemachers mit Netflix , wo del Toro eine Reihe von Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien hat. Die Gespräche über «Frankenstein» befinden sich in einem sehr frühen Stadium.Am Sonntag gewann del Toro seinen dritten Oscar, nachdem er 2017 bereits zweimal für «The Shape of Water» ► als bester Regisseur und bester Film ausgezeichnet wurde. Del Toro war außerdem 2007 für das Drehbuch und den fremdsprachigen Film «Pan's Labyrinth» und 2022 für den besten Film «Nightmare Alley» nominiert.