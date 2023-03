«Der Bachelor» macht mau weiter

Quotennews

Mit der zweiten Folge fiel das Interesse bei den Umworbenen deutlich. Mit der dritten Folge mussten Meike und Manila.

David Jackson ist der diesjährige. Doch der Junggeselle tut sich am Mittwochabend sehr schwer. Der Auftakt lockte 1,57 Millionen Zuschauer an, die zweite Folge war nur noch für 1,28 Millionen Zuschauer interessant. Bei den jungen Menschen waren 12,9 und 9,5 Prozent angesichts früherer Erfolge auch kein Grund zum Feiern. Am Mittwoch lud Jackson am frühen Morgen zum Einzeldate. Mit Yogasessions und Pool-Besteigung ging es auf ein weiteres Abenteuer sowie auf das nächste Gruppentreffen.Die deutsche Produktion erreichte am Mittwoch zwischen 20.15 und 22.15 Uhr 1,35 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahre, der Gesamtmarktanteil wurde mit 5,4 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum wurden 0,64 Millionen erfasst (Vorwoche: 0,57 Millionen), die zu überdurchschnittlichen 11,4 Prozent Marktanteil führten. Beiblieben 1,22 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil bewegte sich nun bei 6,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen verfolgten 0,42 Millionen Menschen den Nachrichtenüberblick aus Berlin, der 9,8 Prozent Marktanteil holte.mit Steffen Hallaschka verbuchte im Anschluss noch 0,94 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil der Sendung aus Köln belief sich auf 6,8 Prozent. Mit 0,30 Millionen jungen Menschen ergatterte man 9,7 Prozent. Das von Ilka Eßmüller moderiertefuhr 0,77 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe hat man 10,7 Prozent angesteuert.