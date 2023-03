19. «Greys Anatomy»-Staffel startet Ende April bei ProSieben

TV-News

Bereits vorab zeigt Joyn die neuen Folgen, in denen sich Ellen Pompeo von der Serie verabschiedet, zeitgleich zum Start beim Streamingdienst Disney+.

Seit Oktober strahlt der US-Sender ABC die 19. Staffel seiner Krankenhaus-Serieaus. Bislang sind neun Folgen gesendet worden, doch das Staffelhighlight fand bereits Ende Februar statt, denn die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die seit der ersten Folge Dr. Meredith Grey verkörpert, hat die Serie verlassen. Bereits im November verabschiedete sie sich von ihren Fans: „Ich bin ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey, und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne die besten Fans der Welt.“Nun kommt der finale Pompeo-Auftritt und die gesamt 19. Staffel nach Deutschland. Bereits ab dem 17. April stehen die neuen Folgen bei Disney+ auf Abruf bereit. Auch der Streamingdienst Joyn zeigt an jenem Montag die erste Folge. Eine Woche später kommen die Geschichten dann auch ins Free-TV zu ProSieben , wo ab dem 24. April der Serien-Montag ausundbestehen wird. Zum Auftakt gibt es sowohl um 20:15 als auch um 22:15 Uhr eine neue Folge der Feuerwehr-Serie, während das Grey Sloan Memorial Hospital um 21:15 Uhr auf Sendung geht. Ab dem 1. Mai dreht sich die Reihenfolge rum und «Grey’s Anatomy» füllt den 20:15-Uhr-Sendeplatz.Der Grund für Meredith Greys Abschied hängt mit ihrem Nachwuchs zusammen. Nachdem ihre Tochter immer wieder an Panikattacken leidet, fasst sie einen folgenschweren Entschluss und gibt ihren Chefarztposten auf. Stattdessen zieht sie mit ihrer Familie nach Boston. Dort will sie ein ruhigeres Leben führen und gemeinsam mit Jackson (Jesse Williams) an einem Mittel gegen Alzheimer forschen.