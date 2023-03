Showtime arbeitet an «Gattaca»-Serie

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender möchte mit dem Science-Fiction-Stoff Zuschauer anlocken.

Eine Serienadaption vonist bei Showtime in der Entwicklung. Genaue Details über die Handlung der Serie sind noch geheim, aber Quellen sagen, dass Alex Gansa als Showrunner und ausführender Produzent fungieren wird, während Gansas Partner Howard Gordon ebenfalls als ausführender Produzent an Bord sei. Die beiden haben die Serie gemeinsam mit Craig Borten entwickelt, der ebenfalls als ausführender Produzent fungiert. Sony Pictures Television wird produzieren, wobei Gansa und Gordon derzeit einen Gesamtvertrag mit dem unabhängigen Studio haben. Die Quellen betonen, dass die Verträge für das Projekt noch nicht abgeschlossen sind.Es ist nicht das erste Mal, dass eine Serienadaption von «Gattaca» in Erwägung gezogen wird. Im Jahr 2009 wurde berichtet, dass Sony Pictures Television eine eigene Polizeiserienversion des Films entwickelt, die jedoch nicht realisiert wurde. Gansa und Gordon sind vor allem als Co-Schöpfer der Showtime-Hitserie «Homeland» bekannt, die acht Staffeln und fast 100 Episoden lang bei dem Premium-Sender lief. Zuletzt waren sie zusammen mit David Shore für das Fox-Anthologie-Justizdrama «Accused» verantwortlich.Borten ist vor allem als Co-Autor des Drehbuchs für den Film «Dallas Buyers Club» bekannt, für den er zusammen mit Melisa Wallack eine Oscar-Nominierung erhielt. Zu Bortens weiteren schriftstellerischen Leistungen gehören die Filme «The 33» und «Sergio».