Quotencheck

Im Februar und im März 2023 waren Kandidaten frisch verliebt auf hoher See.

In der VOX-Reality-Soap «Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See» nahmen vier Frauen an einer Show teil, in der sie an Bord der AIDAcosma auf den Weiten des Mittelmeeres die große Liebe suchen konnten. Bei der achttägigen Reise war es möglich, dass sie an mehreren Stationen den Mann fürs Leben finden konnten. Doch mit jedem Landgang musste ein Anwärter aus dem Rennen ausscheiden.Während am Montagabend «First Dates Hotel» so gut wie noch nie lief, startete «Herz an Bord» mit enttäuschenden Zahlen. Nur 0,84 Millionen Menschen fieberten am Valentinstag bei der Sendung mit, die am Dienstag debütierte. Der Marktanteil wurde mit mauen 3,3 Prozent beziffern. Unter den Zusehenden befanden sich 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,9 Prozent Marktanteil brachten.Sieben Tage später hat sich die Fernsehsendung mit Wayne Carpendale herumgesprochen, denn die Gesamtreichweite wuchs auf 0,91 Millionen Zuschauer, auch der Marktanteil machte mit 3,5 Prozent einen Schritt nach vorne. Beim jungen Publikum sahen 0,32 Millionen zu, der Marktanteil bei den jungen Menschen sank allerdings auf 5,7 Prozent.Ende Februar ging die Liebesreise weiter, 0,86 Millionen Menschen ab drei Jahren entschieden sich für die Folge Nummer drei, die einen Marktanteil von 3,2 Prozent abwarf. Erstmal sagten junge Zuseher Adieu, nur noch 0,30 Millionen Zuschauer konnte «Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See» vorweisen. Bei den jungen Menschen konnte man somit einen Marktanteil von 5,1 Prozent generieren.Das Staffelfinale terminierte VOX auf Dienstag, den 7. März 2023, um 20.15 Uhr. Das Liebesabenteuer endete mit einem absoluten Hoch, immerhin wurden 0,94 Millionen Zuseher verzeichnet. Der Gesamtmarktanteil ließ sich mit mauen 3,5 Prozent beziffern. Die VOX-Show mit Carpendale sicherte sich 0,34 Millionen junge Erwachsene, die einen Marktanteil von 5,8 Prozent brachten.Im Durchschnitt kam «Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See» trotz guter Idee nur auf unterdurchschnittliche Marktanteile. Das Projekt steuerte 0,89 Millionen Fernsehzuschauer im Schnitt bei, der Marktanteil fiel mit 3,4 Prozent nicht überwältigend aus. Ärgerlich war auch das Verhältnis der jungen Menschen, das mit 0,32 Millionen dürftig ausfiel. Rund 40 Prozent der Zuschauer waren nur unter 50 Jahre alt und der eingefahrene Marktanteil von 5,6 Prozent lag auch noch deutlich unter den gewöhnlichen Werten des Senders von sieben Prozent.