«MH370»-Doku startet stark

Die Thriller-Serie «You» kann allerdings den ersten Platz verteidigen.

In der vierten Woche in Folge istdie Nummer eins in den wöchentlichen weltweiten Netflix-Charts. 75,8 Millionen Stunden wurden die neuen Folgen angeschaut. Die Dokumentation, die vergangene Woche erschien, sackte 59,88 Millionen Stunden ein.schlägt sich weiterhin gut, denn die zweite Staffel kam auf 46,7 Millionen, Staffel eins auf 25,9 Millionen. Das Comedy-Special von Chris Rockbelegte den achten Platz mit 17,79 Millionen Stunden.Unter den nicht englischen Formaten landete auchmit 9,97 Millionen Abrufen. Der-Spielfilm war bei vielen Abonnenten beliebt, immerhin kam die zweistündige Produktion auf 65,92 Millionen Stunden Abrufe. Ebenfalls neu warmit 21,81 Millionen Stunden.In Deutschland gibt Netflix keine genauen Zahlen bekannt: «Too Hot to Handle: Germany» liegt vor «You» auf dem ersten Rang. Ebenfalls gefragt sind die drei Staffeln von «Outer Banks» sowie die bieden «Sex/Life»-Runden und «The Glory». Auch die Dokumentation über den MH370-Flug ist in den Charts vertreten.