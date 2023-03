Jason Ritter macht bei «Matlock» mit

US-Fernsehen

Der Anwaltsklassiker aus den 80er Jahren soll neu aufgelegt werden.

Jason Ritter hat für den-Pilotfilm von CBS unterschrieben. Er wird Julian darstellen, den Sohn des Firmenchefs, der mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Dennoch ist er nicht zu unterschätzen. "Er ist fleißig und hartnäckig und hat viel zu beweisen, aber er ist im Zwiespalt zwischen seiner Familie und seiner Karriere. Er denkt immer an das Wohl der Firma, auch wenn er dabei die Grenzen zwischen seiner Arbeit und seinem Privatleben überschreitet", heißt es in der Beschreibung der Figur.Ritter gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern wie Kathy Bates als Madeline Matlock, Skye P. Marshall als Olympia, David Del Rio als Billy und Leah Lewis als Sarah. Ritter spielte zuletzt in der Netflix-Serie «Raising Dion» und in «Candy» auf Hulu mit. Als Nächstes wird er in Howard Gordons Anthologie-Serie «Accused» für Fox zu sehen sein sowie in einer Gastrolle in «Yellowjackets» auf Showtime.Die offizielle Beschreibung der Reboot-Serie lautet: "Nachdem sie in jungen Jahren erfolgreich war, nimmt die brillante Siebzigjährige Madeline Matlock (Bates) ihre Arbeit in einer angesehenen Anwaltskanzlei wieder auf, wo sie ihr bescheidenes Auftreten und ihre gerissenen Taktiken einsetzt, um Fälle zu gewinnen und Korruption von innen heraus aufzudecken. Inspiriert von der gleichnamigen klassischen Fernsehserie".