Charity Lawson ist die nächste «Bachelorette»

US-Fernsehen

ABC bedient sich einem beliebten Muster: Die neue Rosenverteilerin war zuvor beim «Bachelor».

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere – und für ABC-Kandidatin Charity Lawson war die letzte ausgestrahlte Sendung mit der «Bachelor»-Trennung von Shallcross das Beste, was ihr je passiert ist. Lawson wurde als neue Hauptdarstellerin für die 20.-Staffel gecastet, die diesen Sommer auf ABC ausgestrahlt wird.Die Ankündigung wurde in der Dienstagabend-Folge von «The Bachelor: Women Tell All» bekannt gegeben, in der Moderator Jesse Palmer Lawson mit dieser Nachricht überraschte. «Women Tell All» wurde am 24. Februar auf dem Gelände von Warner Bros. gestartet, und als Lawsons «Bachelorette»-Ankündigung gemacht wurde, wurde das Set geräumt, damit die anwesenden Medienvertreter nicht in die Nachricht eingeweiht wurden.Lawson ist eine 27-jährige Kinder- und Familientherapeutin aus Columbus, Georgia. Sie erwarb ihren Master-Abschluss in klinischer psychologischer Beratung an der Auburn University. ABC beschreibt sie als "auf der Suche nach einem Lebenspartner, der Hunde, Secondhandläden und eine gute Grillparty liebt, aber vor allem ehrlich und einfühlsam ist und sie so schätzt, wie sie ist". In der dieswöchigen Folge von "Hometown Date" lernten die Zuschauer Lawsons Eltern kennen, die seit über 47 Jahren verheiratet sind. Aufgrund dieses Beispiels ist Lawson bestrebt, eine dauerhafte Liebe zu finden, die der ihrer Eltern in nichts nachsteht.