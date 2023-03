RTL plant zweiteiliges «Wer wird Millionär?»-Oster-Special

TV-News

Der Osterhase hat für die Kandidaten eine Joker-Überraschung ins Nest gelegt. Traditionell darf an den Osterfeiertagen auch «Bauer sucht Frau» nicht fehlen.

Vor wenigen Stunde hatte bereits Sat.1 ein Osterspecial seines beliebten Formatsangekündigt, am Donnerstag legte RTL nach und hat für Ostersonntag und Ostermontag (9. & 10. April) eine zweiteiliges Osterspecial vonangekündigt. In den jeweils bis Mitternacht dauernden Sendungen kämpfen je acht Kandidaten in der Auswahlrunde um ihren Platz auf dem „heißen Stuhl“ gegenüber von Günther Jauch.Als österliche Besonderheit erhalten die erfolgreichen Kandidaten dann ein „goldenes Osterei“, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet, die für den Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann. Und am Ostermontag legt der Quiz-Moderator dann selbst seinen Kandidaten einen ganz besonderen Joker ins Nest: „Den Günther-Jauch-Joker“. Kommt dieser zum Einsatz, darf sich der Spielende erstmals in der Geschichte der Sendung mit dem Moderator zu einer Frage beraten und ihn als Hilfe einsetzen. Teil des Oster-Specials ist zudem, dass prominente Weggefährten in Handyvideos die Auswahlfragen stellen werden.Was am Osterfest bei RTL zudem nicht fehlen darf, sind neue Geschichte von. Während Inka Bause am Sonntag um 19:05 Uhr Bauernpaare und ihren Nachwuchs inbesucht, geht sie 24 Stunden später der Frage nach:. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den Landwirten der 18. Staffel.