Primetime-Check

Wie erfolgreich waren «Die Bergretter» im ZDF? Punktete «Hartes Deutschland» für RTLZWEI?

erreichte am Donnerstag 5,31 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich fantastische 19,7 Prozent bei allen sowie 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,38 und 1,80 Millionen Menschen verfolgten im Anschlussund, die auf 10,3 und 9,4 Prozent Marktanteil kamen. Bei den jungen Zusehern wurden 4,5 und 5,8 Prozent verzeichnet.5,29 Millionen Menschen entschieden sich für, danach blieben 3,85 Millionen beimdran. Beim Gesamtpublikum generierte das ZDF 19,6 und 16,4 Prozent, die Marktanteile bei den jungen Leuten wurden mit 9,6 und 9,1 Prozent beziffert.hatte 2,04 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 11,5 und 4,4 Prozent.Über drei Stundeninklusive Umstyling brachten 1,97 Millionen Zuschauer, mit 1,13 Millionen Umworbenen fuhr ProSieben 21,5 Prozent Marktanteil ein.erreichte im Gegenprogramm nur 0,77 Millionen, aber gute 5,3 Prozent in der Zielgruppe. RTL erzielte mit dem zwei Halbzeiten zwischen2,32 und 2,53 Millionen, mit 0,66 und 0,58 Millionen jungen Menschen fuhr man 10,4 und 12,8 Prozent Marktanteil ein.Die alten Sat.1-Filme(1,16 Millionen) und(0,66 Millionen) bescherten Sat.1 schlechte 4,2 und 3,8 Prozent in der Zielgruppe. Wiederholungen vonundspülten RTLZWEI 4,1 und 3,9 Prozent ein, insgesamt sahen 0,59 und 0,44 Millionen Menschen zu. Der Fernsehsender VOX setzte auf die Action-Streifenund, über die sich 0,95 und 0,71 Millionen Menschen freuten. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich auf 4,8 und 8,2 Prozent.