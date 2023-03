WGA möchte Mini-Autorenräume

Vermischtes

Es soll künftig ein Mindestpersonal für Fernsehserien geben.

Der Solo-Fernsehautor könnte bald der Vergangenheit angehören. Die Writers Guild of America wird sich am Montag mit den Studios zusammensetzen, und ganz oben auf der Tagesordnung steht das Starten einer Mindestbesetzung für Autorenräume. Das bedeutet, dass die Zeiten, in denen Mike White («The White Lotus») oder Craig Mazin («The Last of Us») eine ganze Staffel eines Prestige-Fernsehformats ganz allein schreiben konnten, bald vorbei sein könnten.Die Gilde argumentiert, dass die Studios immer mehr Arbeit aus immer weniger Autoren in immer kürzerer Zeit herausquetschen und ihnen weniger zahlen, als ihnen zusteht. Die Führung der Gewerkschaft ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, grundlegende Standards für die Größe und Dauer eines Autorenzimmers zu starten."Wir haben mit den Mitgliedern gesprochen, die dafür bekannt sind, der einzige Autor einer Serie zu sein", sagte David Goodman, Co-Vorsitzender des WGA-Verhandlungsausschusses. "Sie sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Sie verstehen ihn. Wir machen Regeln, die wir befolgen müssen, die erklärt werden müssen, weil sie kompliziert sind, aber sie haben einen Wert für die gesamte Mitgliedschaft. Das können wir auf jeden Fall tun, und das sollten wir auch tun.