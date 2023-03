«Show der Shows»: ZDF nennt weitere Details zum 60. Geburtstag

TV-News

In der Woche vor dem Geburtstag fungieren ZDF-Größen wie Jan Böhmermann und Rudi Cerne als Programmansager vor der Primetime. Die «Show der Shows» wird am Samstagabend aus fünf ZDF-Klassikern bestehen – für Jung und Alt.

Das ZDF feiert am 1. April seinen 60. Geburtstag und möchte dieses Jubiläum gebührend zelebrieren. Wie bereits angekündigt , plant der Mainzer Sender ein vielfältiges Programm rund um den Ehrentag, an dem das Showhighlightam Samstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll. Gefeiert wird mit fünf berühmten ZDF-Klassikern:, dieund. Das ZDF hält weiterhin unter Verschluss, wer die jeweilige Show in der Show moderieren wird. Dies soll erst mit dem Sendestart verraten werden.Nichtsdestotrotz ließ das ZDF erste Namen durchblicken, die zumindest Teil der Sendung sein werden. Neben den Auftritten einiger Überraschungsgäste sind als Kandidaten Oliver Welke, Dunja Hayali, Riccardo Simonetti, Giovanni Zarrella, Tommi Schmitt, Katrin Müller-Hohenstein, Horst Lichter und Andrea Kiewel mit dabei. Johannes B. Kerner begleitet die Show als Kommentator.Das ZDF verspricht, während der Feierlichkeiten rund um den 1. April sich unter anderem der Retrospektive zu widmen. Dafür wird man die historische Programmansage auf die Bildschirme zurückholen. Zwischen dem 26. März und 1. April werden Sarah Bosetti, Jan Böhmermann, Rudi Cerne, Martina Hill, Mai Thi Nguyen-Kim, Jana Pareigis, und Riccardo Simonetti das Publikum an jeweils einem Wochentag individuell auf den Fernsehabend einstimmen. Die Programmansage läuft immer kurz vor der Primetime.Während ein Geburtstag einlädt, Vergangenes zu feiern, möchte das ZDF aber auch Gegenwart und Zukunft nicht außer Acht lassen. Dasbeschäftigt sich in einem "moma vor Ort" im Futurium, dem „Haus der Zukünfte“ in Berlin unter anderem mit der Frage, wie das Fernsehen der Zukunft aussehen wird und welche Rolle öffentlich-rechtliche Sender dabei spielen.Weiterhin ist für die Geburtstagswoche diese Highlights geplant: Die ZDF-Nachrichtenfeiern ihren 60. Geburtstag, die Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ zeigt. Tommi Schmitt lädt in ZDFneo Oliver Welke und andere illustre Gäste insein, undnimmt in einer Sonderausgabe außergewöhnliche Objekte der Sendergeschichte unter die Lupe.sprechen in ihrem Podcast über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen Rolle für die Gesellschaft. Eine ZDFzeit-Dokumentation blickt auf sechs Jahrzehnte TV-Comedy und Gert Anhalt kommentiert in drei Ausgaben derTV-Geschichte und -Geschichten. In dreinimmt das ZDF beliebte Serien-Folgen ins Programm, zweierinnern an legendäre Musikshows. Und mit zwei Retro-Wochenenden wartet ZDFtivi für Kinder und Jugendliche auf. In der ZDFmediathek stehen in einem eigenen Themenschwerpunkt eine Reihe der beliebtesten ZDF-Kultserien, Klassiker und Retros online only zur Verfügung. Hinzu kommen Jubiläumshighlights, Schätze aus dem Archiv und aktuelle Überraschungen.