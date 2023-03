21% der Fox News-Zuschauer haben Vertrauensprobleme

US-Fernsehen

Inzwischen sind zahlreiche interne Dokumente an die Öffentlichkeit geraten, die kein gutes Bild vom Personal lassen.

Mehr als ein Fünftel der Fox-News-Channel-Zuschauer vertrauen dem Kabelsender weniger, nachdem Textnachrichten und E-Mails von Fox-Führungskräften und Persönlichkeiten aus dem Fernsehen öffentlich gemacht wurden. Aber nur neun Prozent der Fox-News-Zuschauer geben an, dass sie den Sender nicht mehr so oft sehen wie früher. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Variety Intelligence Platform von der auf Verbraucherforschung spezialisierten Maru Group zur Verfügung gestellt wurde.Darüber hinaus glauben 13 Prozent der Fox-News-Zuschauer nicht mehr, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 gestohlen wurden, nachdem sie Mitteilungen gelesen hatten, in denen die Stars des Senders, darunter Tucker Carlson und Sean Hannity, im Fernsehen Behauptungen über Wählerbetrug aufstellten, die nicht mit dem übereinstimmten, was sie privat sagten.Die Umfrage wurde vom 10. bis 12. März 2023 online unter 1.524 Befragten durchgeführt, nur wenige Tage nachdem die neuesten Texte, E-Mails und Zeugenaussagen im Zusammenhang mit einer 1,6 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage von Dominion Voting Systems gegen Fox News veröffentlicht wurden. Die fraglichen Mitteilungen enthüllen, was die Stars des Senders sowie Top-Manager wie der Vorsitzende der Fox Corp., Rupert Murdoch, und die CEO von Fox News, Suzanne Scott, nach der Wahlnacht im Jahr 2020 hinter den Kulissen sagten. In einem Auszug aus den Unterlagen sagte Murdoch, dass er die von Donald Trump erhobenen Vorwürfe des Wahlbetrugs "ernsthaft anzweifelt".