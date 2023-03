Tyra Banks verlässt «Dancing with the Stars»

US-Fernsehen

Bereits nach drei Staffeln ist die ehemalige «America’s Top Model»-Moderatorin nicht mehr dabei.

Tyra Banks, die 2020 als Moderatorin zu der von ABC zu Disney+ umgewandelten Reality-Showkam, wird in der nächsten Staffel nicht mehr dabei sein. Banks sprach am Donnerstag mit „TMZ“ und verriet, dass sie sich auf andere Geschäfte und TV-Produktionen konzentrieren wird. "Ich denke, es ist an der Zeit, von der Tanzfläche auf das Börsenparkett zu wechseln... vom Ballsaal in den Sitzungssaal", sagte sie. "Ich bin im Grunde meines Herzens Unternehmerin... Ich glaube, mein Herz, meine Seele, steckt in meinem Geschäft und auch in der Produktion neuer Fernsehsendungen."Sie teilte mit, dass sie sich nicht vollständig auf ihr Geschäft konzentrieren kann, während sie moderiert. Das Supermodel moderierte die Reality-Show zum ersten Mal in der 29. Staffel im Jahr 2020 und ersetzte damit Tom Bergeron und Erin Andrews, die unerwartet ausgestiegen waren. Nachdem sie zwei Staffeln allein moderiert hatte, kam Alfonso Ribeiro als Co-Moderator für Staffel 31 hinzu, die erste Staffel, die zu Disney+ wechselte.Dies wird eine von vielen Änderungen in Staffel 32 sein, die voraussichtlich im Herbst auf Disney+ ausgestrahlt wird. Len Goodman, der seit dem Debüt der Serie im Jahr 2005 als Juror tätig war, gab während der letzten Staffel seinen Ausstieg bekannt. "Ich habe beschlossen, dass ich mehr Zeit mit meinen Enkeln und meiner Familie in Großbritannien verbringen möchte", sagte er in der Show. "Es war eine wunderbare Erfahrung für mich und ich freue mich so sehr auf das Finale nächste Woche. Ich bin mir sicher, dass es absolut brillant werden wird."