Banijay verzeichnete 2022 einen Umsatzanstieg von 16,5 Prozent

Wirtschaft

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich setzte 3,21 Milliarden Euro um und kam damit auf einen Gewinn von 472 Millionen Euro.

Das Produktions-Konglomerat Banijay, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat, gab am Freitag seine Ergebnisse für das Jahr 2022 bekannt. Demnach verzeichnete das Unternehmen, das die Endemol Shine Group im Jahr 2020 in einem fulminanten 2,2-Milliarden-Dollar-Deal übernahm, im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg um 16,5 Prozent auf 3,21 Milliarden Euro. Während die Gewinnspanne um ein Prozent auf 14,7 Prozent zurückging, stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Banijay im Jahr 2022 um neun Prozent auf 472 Millionen Euro.Banijay wurde letztes Jahr über eine neu gegründete Zweckgesellschaft namens FL Entertainment an die Börse gebracht. Das Banner umfasst sowohl Banijay als auch Stéphane Courbits Online-Glücksspielgruppe Betclic. Insgesamt stieg der Jahresumsatz von FL Entertainment währungsbereinigt um 13,2 Prozent auf vier Milliarden Euro.Die starken Finanzergebnisse von Banijay stützen sich auf die Produktion und den Vertrieb von Inhalten. Die Inhaltsbibliothek des Banners wuchs um 30 Prozent auf 160.000 Stunden, während die Einnahmen aus Streaming-Plattformen um 61 Prozent stiegen. Banijay erweiterte auch seine Präsenz mit 15 Akquisitionen in zehn Gebieten. Dazu gehören viele hochkarätige Labels, insbesondere Alain Goldmans Légende Films in Frankreich (umbenannt in Montmartre Films) und das britische Banner Kindle Entertainment.„2022 war ein herausragendes Jahr für FL Entertainment“, sagte François Riahi, CEO von FL Entertainment. Er fügte an, dass das „starke profitable Wachstum“ des Unternehmens bei der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten sowohl mit neuen Drehbuchserien wieundals auch mit nicht geschriebenen Flaggschiff-IPs wieundverbunden undverbunden sei, die „in Schlüsselmärkten neu aufgelegt werden und neue Gebiete erschließen“, so Riahi. Die Manager versprach, dass FL Entertainment versuchen werde, „weiterhin seine nachgewiesene Fähigkeit zu demonstrieren, profitables Wachstum in großem Maßstab zu erzielen“.