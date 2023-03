TV-Absetzungen verändern Zuschauerverhalten

Vermischtes

Aus diesem Grund werden Serien erst angesehen, wenn die komplette Staffel verfügbar ist.

Die häufigen Absetzungen von Fernsehserien verändern die Entscheidung der US-Zuschauer, was sie sehen wollen. Laut einer Umfrage von YouGov hat der Umstand, ob eine Serie abgesetzt wurde oder nicht, einen erheblichen Einfluss darauf, ob die Zuschauer sie weiterschauen. Ein Viertel der erwachsenen US-Zuschauer wartet auf das Finale von Streaming-Serien, bevor sie damit beginnen, weil sie Angst vor einer möglichen Absetzung der Serie mit einem ungelösten Ende haben (27 %) oder weil sie nach einem Cliffhanger nicht auf die nächste Staffel warten wollen (24 %). Fast die Hälfte (48 %) der Teilnehmer, die angaben, dass sie lieber warten, bis die Serie zu Ende ist, bevor sie sie fortsetzen, gaben an, dass sie es vorziehen, Serien im Schnelldurchlauf anzuschauen.Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass fast die Hälfte der Amerikaner (46 %) manchmal oder immer das Serienfinale abwartet, bevor sie mit dem Ansehen der Sendung beginnt. Die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen stimmte dieser Aussage am ehesten zu: 25 % sagten "immer" und 34 % "manchmal".Die YouGov-Umfrage ergab auch, dass etwa ein Drittel (31 %) der erwachsenen US-Bürger, die Streaming-Dienste nutzen, um Originalsendungen zu sehen, schätzten, dass eine bis drei Sendungen, die sie seit Februar 2022 begonnen hatten, abgesetzt wurden, auch wenn die Handlung noch nicht abgeschlossen war.