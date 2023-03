«Phineas and Ferb»-Revival mit Jeff Marsh

US-Fernsehen

Für die neue Disney+-Serie kommt ein alter Bekannter wieder ins Studio.

Jeff "Swampy" Marsh, Mitschöpfer und ausführender Produzent von, ist offiziell an der Wiederbelebung der Serie beteiligt, die bei Disney Branded Television in Arbeit ist. Im Januar wurde bekannt gegeben, dass die beliebte Zeichentrickserie für 40 Episoden zurückkehren wird, wobei Co-Schöpfer Dan Povenmire die Wiederbelebung anführen wird. Marsh wird nun als ausführender Produzent und Sprachregisseur für die neuen Episoden fungieren."Swampy ist einer der klügsten Schöpfer im Animationsbereich und eine seiner vielen Leidenschaften ist es, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, sei es durch Schreiben, Animationsdesign, Regie, Musik oder Schauspielerei", so Meredith Roberts, Executive Vice President of Television Animation bei Disney Branded Television. "Er hebt ihre und auch seine eigene Kunst immer weiter an, um größere und unterhaltsamere Geschichten für das globale Publikum zu erzählen. Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft fortsetzen und freuen uns auf eine lange und aufregende Zukunft."Marsh hat auch die Vorschul-Zeichentrickserie «Hey A.J.» produziert, die derzeit für Disney Junior in Entwicklung ist. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Martellus Bennett. Marsh ist über die Surfing Giant Studios als ausführender Produzent tätig. Bennett und Michael Hodges sind ebenfalls ausführende Produzenten.