«Achtung Abzocke  Betrügern auf der Spur» läuft weiter prima

Quotennews

Allerdings litt die Fernsehsendung ein wenig unter dem starken Ergebnis von «Germany’s Next Topmodel».

«Rosins Restaurants», «Roadtrip Amerika» und «Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur» sind die Hits des Donnerstags von Kabel Eins. Vor acht Tagen startete die neue Staffel durch, 0,92 Millionen Menschen schalteten ein und halfen dem Sender zu tollen 7,3 Prozent. In der zweiten Folge wollte Peter Giesel wieder Betrüger vor die Kamera holen. 0,77 Millionen Menschen ab drei Jahren saßen am Donnerstag vor dem Fernseher, der Marktanteil lag bei 2,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,32 Millionen und gute 5,3 Prozent ein.Die Fernsehsendungzeigte einmal mehr mit Fakten, die bewegen. Die von Madita van Hülsen präsentierte Sendung beschäftigte sich mit dem Zweitmarkt von Konzerttickets, die ein fragwürdiges Image haben. 0,52 Millionen Menschen sahen die Reportage, in der auch Peter Giesel dabei war. 2,9 Prozent Marktanteil waren die Folge. Die einstündige Sendung aus Unterföhring sicherte sich 0,18 Millionen und 4,4 Prozent.Zwischen 23.15 und 01.00 Uhr wiederholte die Fernsehstation. In der Rankingshow aus dem Jahr 2021 wurde unter anderem erklärt, wo die stärkste Frau Deutschlands lebte und wo man die größte Schleuse des Landes findet. 0,26 Millionen Menschen verfolgten die unglaublichen Fakten, die auf drei Prozent Marktanteil kamen. Beim werberelevanten Publikum waren 0,09 Millionen drin, der Marktanteil wurde mit 4,6 Prozent beziffert.