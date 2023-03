«The Other Two» geht in Staffel drei

US-Fernsehen

Bereits im Mai werden die HBO-Hax-Kunden neuen Stoff bekommen.

Die dritte Staffel der von der Kritik gefeierten Comedy-Seriestartet mit zwei Episoden am Donnerstag, 4. Mai, auf HBO Max . Die zehn Episoden umfassende Staffel wurde von den ehemaligen «Saturday Night Live»-Co-Autoren Chris Kelly und Sarah Schneider, die für den Emmy nominiert wurden, entwickelt, geschrieben, inszeniert und produziert.Nachdem sie sich jahrelang mit ihrem viel jüngeren Popstar-Bruder ChaseDreams (Case Walker) verglichen haben, der jetzt voll erwachsen ist, und mit ihrer Talkshow-Mutter (Molly Shannon), die jetzt mächtiger ist, als sie es sich je hätte vorstellen können, stehen Brooke und Cary (Heléne Yorke und Drew Tarver) endlich auf eigenen Füßen – und sind auf ihre eigene Art "erfolgreich"! Und doch müssen sie sich wieder einmal mit anderen Menschen vergleichen.In der Serie spielen Drew Tarver (Cary), Heléne Yorke (Brooke), die für den Kritikerpreis nominierte Molly Shannon (Pat), Ken Marino (Streeter) und Case Walker (Chase); zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Josh Segarra (Lance), Wanda Sykes (Shuli) und Brandon Scott Jones (Curtis). Zu den wiederkehrenden Gaststars gehören Richard Kind, Kate Berlant, Jimmy Fowlie, Alison Rich, Ali Ahn und Marcia DeBonis. Neue Gaststars sind Simu Liu, Fin Argus, Ann Dowd, Edie Falco, Ben Platt, Dylan O'Brien, Lukas Gage, Kiernan Shipka, Lawrence O'Donnell, Spike Einbinder, Andrea Boehlke und Dana Delaney.Das Format wurde von Chris Kelly und Sarah Schneider entwickelt, geschrieben und produziert. Lorne Michaels ist ausführender Produzent an der Seite von Andrew Singer. Micah Frank und Eddie Michaels produzieren für Broadway Video. Blair Breard fungiert ebenfalls als ausführende Produzentin. Ally Engelberg und Marc Lieberman produzieren für Above Average und Gwen Bialic. Die Serie wird von Broadway Video, Above Average und MTV Entertainment Studios produziert. Zu den Regisseuren gehören Chris Kelly, Sarah Schneider und Charlie Gruet. Zu den Autoren zählen Chris Kelly und Sarah Schneider, Allison Silverman und Gilli Nissim.