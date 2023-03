«The Penguin» castet drei neue Schauspieler

US-Fernsehen

Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen wirken bei der HBO Max-Serie mit.

Die Seriebei HBO Max hat Michael Zegen, James Madio und Scott Cohen in wiederkehrenden Rollen zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Die drei gesellen sich zu einem Cast, zu dem auch der Hauptdarsteller der Serie, Colin Farrell, gehört, der die Rolle des Oswald "The Penguin" Cobblepot aus «The Batman» wieder spielen wird, sowie Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell und Clancy Brown.HBO Max gibt keine Details zu den Charakteren der drei Neuzugänge bekannt, aber Quellen sagen, dass Zegen die Rolle des Alberto Falcone übernehmen werde. Alberto ist der Sohn von Gotham Citys Verbrecherboss Carmine Falcone, der von John Turturro in «The Batman» gespielt wurde, und der Bruder von Sofia Falcone, die von Milioti in «The Penguin» gespielt werden wird. In den Comics ist Alberto der Serienmörder, der als "Holiday Killer" bekannt ist und jeden Monat an einem Feiertag Gothams Gangster tötet.Madio spielte kürzlich in der Paramount+-Serie «The Offer» mit. Er ist vielleicht am besten bekannt für seine Rolle in der HBO-Serie «Band of Brothers», in der er Frank Perconte spielte, sowie für seine Rolle in «USA High». Lauren LeFranc ist die Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin von «The Penguin». Matt Reeves, der Regisseur von «The Batman», ist über 6th & Idaho ausführender Produzent.