«Class of 09» startet exklusiv bei Hulu und Disney+

US-Fernsehen

Die Premiere der achtteiligen Serie ist für Mai vorgesehen.

Das FX-Format, eine Thriller-Miniserie von Tom Rob Smith mit Brian Tyree und Kate Mara in den Hauptrollen, wird am Mittwoch, den 10. Mai, exklusiv auf Hulu Premiere haben. Die Premiere wird die ersten beiden Episoden der achtteiligen Serie umfassen, wobei jede Woche eine neue Episode folgt. «Class of '09» wird in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ unter dem Label von Star verfügbar sein.«Class of '09» ist eine limitierte Thriller-Serie, die von einer Klasse von FBI-Agenten handelt, die zu drei verschiedenen Zeitpunkten starten und sich mit immensen Veränderungen auseinandersetzen müssen, während das US-Strafrechtssystem durch künstliche Intelligenz verändert wird. Die Serie, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und in verschiedenen Zeitebenen spielt, untersucht das Wesen der Gerechtigkeit, der Menschheit und der Entscheidungen, die wir treffen und die letztendlich unser Leben und unser Vermächtnis bestimmen.In den Hauptrollen spielen Brian Tyree Henry als «Tayo», einer der unorthodoxesten Agenten, die je für das FBI gearbeitet haben, und Kate Mara als «Poet», eine der erfolgreichsten Undercover-Agentinnen aller Zeiten. Sepideh Moafi («Hour»), Brian J. Smith («Lennix»), Jon Jon Briones («Gabriel»), Brooke Smith («Drew»), Jake McDorman («Murphy») und Rosalind Eleazar («Vivienne») runden die Besetzung ab. «Class of '09» wurde von Tom Rob Smith entwickelt und wird von ihm produziert. Nina Jacobson, Brad Simpson, Zanne Devine, Jessica Levin und Joe Robert Cole fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Die Serie wird von FX Productions produziert.