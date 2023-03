Die rote Linie ist überschritten

Quotenmeter.FM

RTLZWEI kündigte eine Doku-Soap mit Michael Wendler an – und machte einen Tag später einen Rückzieher.

In dieser Woche dachten viele Medienschaffende, es sei bereits der 1. April und RTLZWEI erlaubt sich ein Späßchen. Doch weit gefehlt: Die Fernsehstation, die von Andreas Bartl geführt wird, hatte in Zusammenarbeit mit Rainer Laux und EndemolShine Germany die Verwirklichung einer weiteren Michael-Wendler-Doku-Soap angekündigt.Im Mittelpunkt der neuen mehrteiligen Doku-Soap sollte der ehemalige Schlagersänger stehen, der mit seiner Frau Laura Müller ein Kind erwartet. Der krönende Abschluss der Show sollte die Geburt des Kindes sein. Zahlreiche Kommentare wurden verfasst, die Kommentarspalten unter der RTLZWEI-Ankündigung lief heiß – das Echo war gewaltig und erwartbar negativ. Warum war sich der Privatsender nicht im Voraus bewusst, was die Zusammenarbeit mit einem Holocaust-Verharmloser und Verschwörungstheoretiker auslösen würd?Nachdem auch Mitgesellschafter RTL angekündigte, das Format nicht bei RTL+ zugänglich zu machen und die RTLZWEI-Stars Robert und Carmen Geiss klar Stellung bezogen, ruderten die Verantwortlichen bei RTLZWEI zurück. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner erzählen diese absurden 24 Stunden.