Talkshow «Karamo» geht in eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Fernsehserie der NBCUniversal Studios wird für den Syndication-Markt produziert.

NBCUniversal Syndication Studios hat die Talkshowfür eine zweite Staffel in der nationalen Syndication verlängert, wie Tracie Wilson, Executive Vice President, NBCUniversal Syndication Studios & E! News, bekannt gab. «Karamo» wird von dem Reality-TV-Star, Autor, Schauspieler, Produzenten und Aktivisten Karamo Brown moderiert. Mit seiner frischen Stimme und seiner großen Anziehungskraft gibt er jedem seiner Gäste nachdenkliche und aufrichtige Ratschläge und nutzt dabei seine angeborene Fähigkeit, energiegeladene Geschichten zu erzählen, wo Konflikte auf Mitgefühl treffen."Karamo ist eine charismatische Fernsehpersönlichkeit, die bei den Zuschauern in seiner ersten Staffel großen Anklang gefunden hat", so Wilson. "Durch seine einzigartige Erfahrung als Sozialarbeiter, Autor und Vater bringt er eine frische Perspektive mit kreativen Ideen für jede Sendung mit. Wir freuen uns sehr, dem Tagespublikum eine weitere Staffel zu präsentieren."Diese Konflikt-Talkshow greift die besten Elemente des Daytime-Talks auf und nutzt Karamos einzigartige persönliche Reise, um menschliche Beziehungen zu fördern. Die Show behandelt auf authentische Weise ein breites Spektrum an Themen, darunter Untreue, DNA-Geheimnisse, Elternschaft und komplexe Familiendynamik. «Karamo» bietet auch ein beliebtes Segment namens "Unlock The Phone", in dem Gäste die Möglichkeit haben, dass Karamos Ermittlerteam die Handy-Historie ihrer Partner aufdeckt, um mögliche Untreue zu identifizieren."Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, in der wir den Zuschauern weiterhin fesselnde Geschichten bieten und alltäglichen Menschen zu lebensverändernden Durchbrüchen verhelfen werden", so Karamo. "NBCUniversal Syndication Studios und die Sendergruppen haben mich so sehr unterstützt, und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Als offen schwuler und schwarzer Mann, der eine syndizierte Tages-Talkshow moderiert, bedeutet dies so viel für mich, aber auch für eine Gemeinschaft, die oft nicht vertreten ist."