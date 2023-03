Umstyling schiebt «Topmodel»-Quoten an

Quotennews

Alle Haare wieder: Jährlich werden die Kandidaten der Unterhaltungsshow neu in Szene gesetzt. Das freut ProSieben, denn damit steigen die Reichweiten.

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Staffel steht das erste große Highlight beian: Die Verantwortlichen stylen die Kandidaten der Unterhaltungsshow um. Damit fährt ProSieben alljährlich Bestwerte ein. Im März 2018 wurden beispielsweise 2,85 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren gemessen, bei den Umworbenen waren es starke 21,0 Prozent. 2021 wurden zwei Millionen Menschen verbucht, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent. Am 10. März 2022 kam ProSieben auf 2,69 Millionen Zuseher und 26,5 Prozent.Im Anschluss an das große Umstyling mussten die Kandidatinnen noch auf den Catwalk und sich von Heidi Klum und Alessandra Ambrosio bewerten lassen. Heidi Klum bekam 1,97 Millionen Fernsehzuschauer, ProSieben freute sich über 8,6 Prozent. Die Show, die bis 23.25 Uhr andauerte, erreichte 1,13 Millionen junge Zuseher und ergatterte sich 21,5 Prozent.meldete sich mit Vivianne Geppert aus Hollywood und stellte die Beauty-Trends der Stars vor. Laut Ankündigungstext ging es um „Ohrfeigen für ein straffes Gesicht, Süßigkeiten, die schön machen sollen und lebensgefährliche Diätspritzen“. 0,54 Millionen Zuschauer waren bis 00.25 Uhr dabei, der Marktanteil wurde mit 5,3 Prozent bemessen. Bei den Werberelevanten wurden 0,24 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf tolle 10,8 Prozent.Im Anschluss wiederholte ProSieben die 20.15-Uhr-Ausgabe von. Noch einmal schalteten 0,20 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, wovon 0,08 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Fernsehstation sicherte sich 5,3 Prozent bei allen sowie 8,5 Prozent in der Zielgruppe.