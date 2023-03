Barry Keoghan könnte bei «Gladiator» mitmachen

Kino-News

Bei der Fortsetzung spielt der Schauspieler dann wohl eine der Hauptrollen.

Der Oscar-Nominierte und BAFTA-Preisträger Barry Keoghan steht in Verhandlungen mit Ridley Scott über eine Rolle in der noch unbetitelten-Fortsetzung. Sollte der Deal zustande kommen, würde Keoghan zu dem 2023 für den Academy Award nominierten Paul Mescal (der für «Aftersun» als bester Schauspieler nominiert war) stoßen, der als Hauptdarsteller in dem Film von Paramount Pictures startet. Die Fortsetzung folgt auf den Blockbuster-Hit «Gladiator» aus dem Jahr 2000 – der für zwölf Oscars nominiert war, fünf davon für den besten Film gewann und 460 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte – und bei dem Scott wieder Regie führt und produziert.Im Originalfilm «Gladiator» spielte Russell Crowe die Hauptrolle des Maximus Decimus Meridius, eines römischen Soldaten, der in die Sklaverei gezwungen wird und Rache an Commodus, gespielt von Joaquin Phoenix, schwört. Da Maximus am Ende von «Gladiator» stirbt, wird Mescal in der Fortsetzung Lucius, den Sohn von Maximus' Geliebter Lucilla (gespielt von Connie Nielsen), spielen. Keoghan steht in Verhandlungen, um Kaiser Geta zu spielen.David Scarpa schreibt das Drehbuch für die Fortsetzung, die Scott zusammen mit Michael Pruss über Scott Free sowie Doug Wick und Lucy Fisher über Red Wagon Entertainment produzieren wird. Ausführende Produzenten sind Walter Parkes und Laurie MacDonald. Außerdem kehren der Kameramann John Mathieson, der Produktionsdesigner Arthur Max und die Kostümbildnerin Janty Yates aus dem Originalfilm zurück.