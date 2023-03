«The Voice Kids» - ist das jetzt erfolgreich?

Quotennews

Nach zwei Folgen «The Voice Kids» stellt sich die Frage: Sind diese Zahlen nun als Erfolg zu werten?

Die Schlagzeile zum Start der neuen Staffel vonsprach zu Recht von einem "sehr guten Start". Die mittlerweile elfte Staffel vom Kids-Ableger von «The Voice» flimmert bei Sat.1 über die Bildschirme und im Vergleich zu 2022 startete das Format besser. Insgesamt mehr Zuschauer, besserer Marktanteil, mehr als zehn Prozent am Markt der Zielgruppe, damit kann man arbeiten. Mit Folge zwei geht das Interesse jedoch zurück. Gestern schauten in der Sat.1-Primetime 1,64 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr zu, der Marktanteil gestaltete sich mit 6,4 Prozent recht gut.Die Zielgruppe hielt die Leistung und kommt mit 0,6 Millionen Umworbenen auf 10,3 Prozent Marktanteil - die 10-Prozent-Marke bleibt weiter der große Erfolg. Damit taucht auch erneut der Vergleich zum Vorjahr auf, denn die zehnte Staffel steigerte sich in Woche zwei im Vergleich zum Staffelstart, Woche drei übertrumpfte jede Reichweite erneut. Natürlich treffen die zurückliegenden Ereignisse keine verlässliche Aussage über die nähere Zukunft, dennoch muss Sat.1 bei Folge drei kommenden Freitag ganz genau auf die Zahlen schauen.Verlässlich, jedoch im negativen Sinne, zeigt sich. Von zuletzt 0,22 Millionen Zuschauern wollten gestern erneut schwache 0,25 Millionen die Live-Strecke verfolgen, der Marktanteil rutschte auf schlimme 1,8 Prozent. Die Zielgruppe schoss den sprichwörtlichen Vogel erneut ab. Mit nur 0,07 Millionen Werberelevanten lag der Marktanteil bei 3,3 Prozent.