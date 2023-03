«Bettys Diagnose»: Aus Bettina wird Elisabeth

TV-News

Die ZDF-Serie bekommt mit Henrike Hahn eine neue Hauptdarstellerin, die fortan die Stationsleitung in der Karlsklinik übernimmt. Annina Hellenthal verabschiedet sich von der Sendung.

Das ZDF setzt seit 2015 immer freitags auf die Serie. Rund drei Millionen Zuschauer sind jede Woche mit dabei, doch sie müssen sich demnächst an ein neues Gesicht in der Karlsklinik gewöhnen – Mal wieder. Nachdem in den ersten drei Staffeln Bettina Lamprecht alias die titelgebende Hauptrolle der Bettina „Betty“ Dewald verkörpert hatte, übernahm Annina Hellenthal diese Aufgabe seit Folge 38 und stand als Bettina „Betty“ Weiss vor der Kamera. Aktuell dreht das ZDF neue Folgen für die zehnte Staffel, die 26 Episoden umfassen wird und voraussichtlich ab Herbst 2023 ausgestrahlt werden soll. Nicht mehr Teil der Dreharbeiten ist Hellenthal.Wie das ZDF bekannt gab, verlässt die Hauptdarstellerin die Sendung – und zwar noch in der aktuellen neunten Staffel. „Betty Weiss und ich befinden uns jetzt im siebten gemeinsamen Jahr in der Karlsklinik. Wir haben so viel zusammen erlebt und durchgestanden, gelacht und geweint, uns gemeinsam weiterentwickelt – jetzt, spüre ich, ist es für uns beide an der Zeit den nächsten Schritt zu gehen und uns neuen Herausforderungen zu stellen“, erklärt Hellenthal, die sich sehr dankbar für ihre Rolle zeigt: „Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin sehr dankbar für diese besondere Zeit und für die Chance, an dieser Rolle wachsen zu dürfen. Und ich freue mich, dass mit Henrike Hahn eine Nachfolgerin gefunden wurde, die die Serie nun auf ihre einzigartige Art prägen darf.“Neue Hauptdarstellerin wird Henrike Hahn, die aktuell als Schwester Elisabeth Hertz vor der Kamera steht und die Stationsleitung in der Karlsklinik übernimmt. Betty Weiss verabschiedet sich derweil überraschend endgültig nach Namibia. Hertz‘ Charakter wird als „lebenslustig, leicht und stets nach vorne blickend“ beschrieben, das ZDF verspricht „frischen Wind“ auf der Station. Schnell findet sie Anschluss im Team der Aufnahmestation und spielt sich mit großer Empathie und Kompetenz in die Herzen ihrer Patienten. Elisabeth weiß, worauf es ankommt, auch wenn sie damit mit dem ein oder anderen Mitglied der Ärzteschaft nicht sofort auf einer Wellenlänge liegt. Es warten private und berufliche Herausforderungen, neue Fälle und vor allem Geschichten mit einer großen Portion Herz und Humor auf sie und das Team im bunten Krankenhaus-Kosmos. Und es wäre nicht die Karlsklinik, wenn das Personal sich den Veränderungen und neuen Aufgaben nicht voller Enthusiasmus stellen würde. Egal was kommt: sie bleiben ein Team, das immer aufeinander zählen kann.In weiteren Rollen spielen unter anderem Isabell Horn, Claudia Hiersche, Niklas Löffler, Florian Fitz, Sibylle J. Schedwill, Rona Özkan, Ercan Durmaz, Antonia Döring, Yasmina Djaballah, Florian Frowein und Constantin Lücke. «Bettys Diagnose» ist eine Produktion von Network Movie. Produzent ist Wolfgang Cimera. Die Redaktion im ZDF haben Söhnke Vesper und Jasmin Verkoyen. Die letzte Folge mit Annina Hellenthal wird am 21. April um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt und steht schon ab dem 24. März in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.