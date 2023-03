«Poker Face»: Mystery-Crime-Serie debütiert im April bei Sky

TV-News

Sky hat den Deutschlandstart der Mystery-Crime-Serieangekündigt, die im Januar bei Peacock in den USA debütierte. Der Bezahlsender zeigt die Reihe, hinter der- und-Mastermind Rian Johnson steht, ab dem 24. April immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW. Johnson schrieb hat die zehnteilige Serie kreiert und agierte auch als Drehbuchautor, Regisseur und Executive Producer.«Poker Face» ist eine „Rätsel der Woche“-Serie, in deren Mittelpunkt Charlie, verkörpert von Natasha Lyonne, steht. Charlie besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit sofort zu erkennen, wenn jemand lügt. Während sie mit ihrem Plymouth Barracuda quer durch die USA fährt, trifft sie auf jedem Zwischenstopp auf neue Charaktere und seltsame Kriminalfälle, die ihr keine andere Wahl lassen als sie zu lösen. In weiteren Rollen sind unter anderem Adrien Brody, Chloë Sevigny, Benjamin Bratt, Ellen Barkin, Nick Nolte, Cherry Jones, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Lil Rel Howery und Jameela Jamil zu sehen.Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman sind Showrunner und fungieren zusätzlich als Executive Producer. Zu den weiteren Executive Producern zählen Ram Bergman, Natasha Lyonne Nena Rodrigue und Iain B. MacDonald sowie Maya Rudolph und Danielle Renfrew Behrens als Co-Executive Producer. «Poker Face» ist eine Produktion von T-Street and MRC Television. Die Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.