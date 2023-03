«How I Met Your Father» landet bei Freeform

US-Fernsehen

Die zehnteilige erste Staffel wird nun auch in Amerika linear ausgestrahlt.

von Hulu wird nächsten Monat sein Debüt auf Freeform geben, womit die Serie zum ersten Mal außerhalb von Hulu im amerikanischen Fernsehen zu sehen sein wird. Die Serie wird am Dienstag, den 25. April, auf Freeform ausgestrahlt, beginnend mit den ersten beiden Episoden "Pilot" und "Fomo" um 22:00 Uhr bzw. 22:30 Uhr. Die Episoden werden weiterhin jede Woche nacheinander ausgestrahlt und gipfeln im Staffelfinale am 23. Mai. Hulu wird auch weiterhin «How I Met Your Father»-Folgen zum Streaming anbieten.«How I Met Your Father» feierte im Januar 2022 seine Premiere; die Comedy befindet sich derzeit inmitten einer 20-teiligen zweiten Staffel, die Anfang dieses Winters zurückkehrte. In «How I Met Your Father» geht es um Sophie (Hilary Duff) und wie sie den zukünftigen Vater ihres Sohnes kennenlernt, beginnend im Jahr 2021. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Sophie (Kim Cattrall) im Jahr 2045 erzählt, wie sie ihre Erlebnisse mit ihrer Gruppe von Freunden in New York schildert.Die lineare Ausstrahlung von «How I Met Your Father» erfolgt in einer Zeit, in der immer mehr Streaming-Anbieter Synergieeffekte nutzen, um Zweitverwertungsmöglichkeiten für ihre Serien zu finden. HBO Max hat bereits einige seiner Serien wie «Love Life» und «The Flight Attendant» auf TNT und TBS ausgestrahlt und hat letzten Monat damit begonnen, Inhalte aus der HBO-Bibliothek («Silicon Valley», «True Blood») auf diesen beiden Kabelsendern auszustrahlen.