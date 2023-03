Gute Zutat: Sebastian Lege überzeugt mit Restaurant-Tricks

Quotennews

Bereits seit Jahren ist der Koch bei YouTube und in der Mediathek zu sehen. Die nächste Primetime-Sendung war erneut ein Hit.

Der Fernsehsender ZDF strahlte am Dienstag um 19.25 Uhr eine weitere neue Folge vonaus. In der Folge „Ein folgenschwerer Seitensprung“ ermittelten Dieter Fischer und Igor Jeftic in der Immobilienbranche. Die Story aus der Feder von Gerhard Ammelburger drehte sich um einen Mann, der tot in einem Ferienhaus aufgefunden wurde. Die Arbeit von Irene Graef hatte 4,43 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 17,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren aber nur 0,31 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 6,4 Prozent.Die dritte und vorerst letzte Ausgabe derflutschte ebenfalls: Nach 4,24 und 4,00 Millionen Menschen schalteten nun 3,59 Millionen Menschen für die Tricks der Restaurants ein. Fernsehkoch Sebastian Lege wies auf die kleinen Alleskönner der Industrieprodukte aus der Lebensmittelbranche hin. Die Sendung sicherte sich 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum und fuhr 12,3 Prozent bei den jungen Menschen ein. 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei.Am späten Abend war wieder Zeit für Harald Lesch. Die Mainzer Fernsehstation räumte den 22.45-Uhr-Slot frei. „Space Race 2.0 – Was passiert im All?“ wollten 1,28 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent. 0,26 Millionen junge Menschen wollten wissen, welche Nationen die Rückkehr zum Mond planten.sicherte sich 7,9 Prozent Marktanteil.