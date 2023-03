Primetime-Check

Wie erfolgreich war «In aller Freundschaft»? Waren die Zuschauer bei «Miss Merkel» dabei?

Das Erste unterhielt mitund2,38 und 3,88 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 8,9 und 15,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 3,9 und 8,3 Prozent ermittelt. Mit(2,31 Millionen) und(1,94 Millionen) sicherte sich die blaue Eins 10,2 und 10,9 Prozent, 5,9 und 7,4 Prozent waren bei den jungen Menschen möglich. 3,12 Millionen Menschen verfolgtenbei RTL, die Fernsehstation konnte 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vorweisen.Das ZDF startete mitdurch, Sebastian Lege fuhr 3,59 Millionen ein und erreichte 13,5 Prozent. Beim jungen Publikum waren 12,3 Prozent möglich.undsicherten sich 2,37 und 3,36 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,1 und 14,6 Prozent bemessen. 9,1 und 10,0 Prozent generierte das ZDF. Die ProSieben-Showbrachte 0,57 Millionen Zuseher und generierte 6,0 Prozent Marktanteil.Die VOX-Showerreichte nun 0,60 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 5,2 Prozent bei den jungen Menschen ein.undsicherten sich 0,97 und 0,73 Millionen, bei den Umworbenen gab es 7,4 und 6,7 Prozent.lockte 1,22 Millionen Zuseher an, danach kamauf 1,11 Millionen. Die CBS-Produktionen holten jeweils 5,3 Prozent in der Zielgruppe. Der Spielfilmlockte 0,81 Millionen Menschen zu Kabel Eins, die 4,9 Prozent Marktanteil bedeuteten.