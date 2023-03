«Yonder» kommt am 11. April

International

In vielen Ländern wird Paramount+ die Fernsehserie gleichzeitig starten.

Die Streaming-Plattform Paramount+ hat ein Veröffentlichungsdatum für die koreanische Seriefestgelegt, die einer der ersten Titel ist, die aus der Allianz von Paramount Global mit CJ ENM hervorgehen. Die Serie wird am 11. April in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich ausgestrahlt.«Yonder» ist eine Science-Fiction-Dramaserie, die im Jahr 2032 spielt und von einem Mann handelt, der eine Nachricht von seiner verstorbenen Frau erhält, die ihn in einen geheimnisvollen Raum einlädt. Der Raum ist so konzipiert, dass die Toten weiterleben können, indem sie die Erinnerungen an ihr Leben aus ihrem Gehirn hochladen. Die Serie wirft Fragen über Leben und Tod auf und darüber, was es bedeutet, ewiges Glück zu haben, während die Menschheit mit einer Welt konfrontiert ist, die durch den Fortschritt in Wissenschaft und Technologie verändert wurde.Paramount Global und der koreanische Marktführer CJ ENM, damals noch unter dem Namen ViacomCBS, gaben im Dezember 2021 ihren Content- und Streaming-Deal bekannt. Dieser umfasste Koproduktionen von TV-Serien und Filmen sowie die Lizenzierung und den Vertrieb von Inhalten über die Streaming-Dienste der beiden Unternehmen.