RTLZWEI startet «Kampf der Realitystars» erneut im April  mit anschließender Live-Show

RTLZWEI möchte in diesem Jahr den Erfolg des Reality-Flaggschiffsweiter abschöpfen und hat zusätzlich zu den in Thailand produzierten Folgen eine begleitende Live-Show, die immer mittwochs nach der Reality-Sendung ausgestrahlt wird. Diese trägt den passenden Titelund sieht vor, dass sich jede Woche Realitystars und Fans des Genres die Klinke in die Hand geben und in der Sendung über die aktuelle Staffel reden, in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme schwelgen und exklusive Insights aus dem Nähkästchen geben, wie der Sender in einer Mitteilung ankündigt. Einen Moderator nannte RTLZWEI nicht.Bei der vierten Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Sendung werden Society-Lady, Model und DJane Giulia Siegel, VIVA- und Techno-Ikone der 90er Jahre Daisy Dee, «DSDS»-Gewinnerin Aneta Sablik, Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling Ingrid Pavic, Sänger und Songwriter Percival Duke, Ur-Bachelor Paul Janke, «Hot oder Schrott»-Testerin Uschi Hopf, «Sommerhaus der Stars»-Gewinnerin Antonia Hemmer, Drama-King Matthias Mangiapane, Auswanderin Peggy Jerofke, TV-Persönlichkeit und Single-Mom Eva Benetatou, «Bachelor in Paradise»-Casanova und Party-Animal Serkan Yavuz teilnehmen.Außerdem mit von der Partie sind die sinnliche Reality-Granate Emmy Russ, TV-Schrotthändler Manni Ludolf, «DSDS»-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Bernd Kieckhäben, Reeperbahn König und Bestsellerautor Daniel Schmidt, «Bachelorette»-Gentleman Lukas Baltruschat, Reality-Queen Sarah Knappik, «Big Brother»-Gewinner Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder, «Köln 50667»-Star Jay Sirtl, «Sommerhaus der Stars»-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Tim Sandt, Fußball-Profi Nico "Patsche" Patschinski und «Berlin - Tag & Nacht»-Star Jéssica Sulikowski.Auf die 23 Realitystars warten einmal mehr herausfordernde Action- und Geschicklichkeitsspiele. Am Ende winkt der Titel „Realitystar des Jahres“ und eine Siegprämie von 50.000 Euro. Durch die „Stunde der Wahrheit“ führt Moderatorin Cathy Hummels.