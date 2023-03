3 Quotengeheimnisse

Man könnte fast meinen, dass die jungen Zuschauer die Magazine am Vorabend meiden. Immerhin kann RTL eine beachtliche Reichweite ab drei Jahren vorweisen.

Für die neue Sat.1-Show lief es am Dienstag weiterhin nicht gut. Die Sendung, das um 16.00 Uhr startet, wobei die Moderatoren die Zuschauer erst gegen 16.30 Uhr begrüßten, erreichte nur 0,26 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die zweieinhalbstündige Show verbuchte schreckliche 3,4 Prozent bei den Umworbenen, es saßen 0,08 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen. Das halbstündige «Haus» respektive die Regionalmagazine markierten 0,37 Millionen Zuschauer und vier Prozent bei den Umworbenen.Am Dienstag kam auch das Kabel-Eins-Magazin unter die Räder, das werktags um 16.55 Uhr ausgestrahlt wird. Deutsche Erfolgsstorys in New York City und den Staubsauger-Reparator sahen nur 0,39 Millionen Zuschauer und der Sender fuhr einen Marktanteil von 3,1 Prozent Marktanteil ein. Ungewöhnlich schwach war die Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen mit nur 0,07 Millionen Zuschauern und 3,6 Prozent.Jana Azizi war am Dienstag ebenfalls nicht erfolgreich beim Quotenfang. Mit einer monothematischen Sendung, in der eine Familie in einem pinken Einhorn-Haus lebt, ließen sich nur 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige anlocken. Das Magazin, das in einem Monat auf dem Fernsehfriedhof landet, sicherte sich immerhin 8,1 Prozent bei den Werberelevanten. Beim Gesamtpublikum kam man auf 0,98 Millionen, ab 17.07 Uhr waren 7,9 Prozent möglich.