Filme des Grauens

Halle Berry übernahm in der Warner Bros.-Produktion die Rolle von Patience Philipps.

Der Filmaus dem Jahr 2004, unter der Regie von Pitof (Jean-Christophe Comar), ist eine Superhelden-Actionkomödie, die auf der gleichnamigen DC-Comicfigur basiert. Der Film erzählt die Geschichte von Patience Phillips, einer schüchternen und unbeholfenen Designerin, die nach einem mysteriösen Tod wiederbelebt wird und plötzlich übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten besitzt. Sie beschließt, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, um das Verbrechen in der Stadt zu bekämpfen und als Catwoman zu kämpfen.Leider ist dieser Film alles andere als ein Meisterwerk. Er hat eine Reihe von Problemen, die sich durch den gesamten Film ziehen. Das Drehbuch ist voller Klischees und die Handlung ist unlogisch und verwirrend. Die Charaktere sind flach und stereotyp, und die Dialoge sind oft peinlich und erzwungen. Es gibt auch einige Probleme mit der visuellen Gestaltung des Films, einschließlich der schlechten Computergrafiken und der ungeschickten Action-Szenen.Halle Berry spielt die Hauptrolle als Catwoman und obwohl sie eine talentierte Schauspielerin ist, kann sie das schlechte Drehbuch nicht retten. Ihre Performance ist oberflächlich und unengagiert, und sie scheint nicht wirklich in ihrer Rolle aufzugehen. Die restlichen Schauspieler, einschließlich Sharon Stone und Benjamin Bratt, liefern ebenfalls schwache Leistungen ab.Ein weiteres Problem des Films ist sein Fokus auf Sex-Appeal und Schönheitsideale. Die Darstellung von Catwoman als hyper-sexualisierte Femme Fatale ist ein wiederkehrendes Problem in der Popkultur, und dieser Film ist keine Ausnahme. Die Kostüme sind knapp und eng, und es gibt viele Nahaufnahmen von Halle Berrys Körper. Dies macht den Film für ein erwachsenes Publikum geeignet, jedoch macht es ihn für jüngere Zuschauer unangemessen.Insgesamt ist «Catwoman» ein enttäuschender Film, der seinen Platz in der Liste der schlechtesten Comicbuchverfilmungen verdient hat. Die Handlung und Charakterentwicklung sind flach und klischeehaft, die visuelle Gestaltung ist unzureichend und die Schauspielleistungen sind schwach. Es gibt nur wenige positive Aspekte des Films, und selbst für Fans von Superhelden-Actionfilmen ist dieser Film nur schwer zu empfehlen.