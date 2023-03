Ernüchternde Woche für «Köln 50667»

Wochenquotencheck

Am Freitag war die Reichweite so niedrig wie seit Dezember nicht mehr. Auch an den andere Tagen glänzte das Format nicht.



Bereits seit über zehn Jahren ist die Daily-Soapfester Bestandteil des Vorabendprogramms von RTLZWEI . Dabei handelt es sich zudem um einen direkten Ableger von «Berlin – Tag & Nacht», was bereits 2011 auf Sendung ging. Mit der Namensgebung hat man sich an der bekannten US-amerikanischen Serie «Beverly Hills, 90210» orientiert. Inzwischen gibt es bereits über 2580 Folgen, die vom Leben verschiedener Protagonisten in Köln erzählen. So entstanden mit «Leben.Lieben.Leipzig» und «Team 13 – Freundschaft zählt» auch zwei weitere Spin-Offs der Serie selbst.In der Episode, die am Montag die neue Woche eröffnete, zog Nina zu ihrer großen Liebe Kenan in den Kölner Stadtteil Mülheim, um die eineinhalb-jährige Fernbeziehung endlich zu beenden. Mit ihren jeweiligen Kindern wollen sie eine große Patchworkfamilie gründen und auch ihren Traum von einem kleinen Café endlich in die Tat umsetzen. Dies verfolgten 0,19 Millionen Fernsehende, was noch die stärkste Reichweite der Woche bedeutete. Auch über die niedrigen 1,0 Prozent Marktanteil kam man nicht mehr hinaus. Die 0,07 Millionen Jüngeren sicherten sich ein maues Resultat von 2,3 Prozent.Die ersten Startschwierigkeiten in der frischgebackenen Patchworkfamilie wurden schon am darauffolgenden Tag deutlich. Dies wollten 0,17 Millionen Zuschauer nicht verpassen, was zu mageren 0,9 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,07 Millionen Umworbenen lag die Quote erneut bei 2,3 Prozent. Am Mittwoch wurde auf dem Gesamtmarkt das Ergebnis vom Vortag mit 0,17 Millionen Interessenten sowie 0,9 Prozent wiederholt. Die 0,06 Millionen Werberelevanten fielen hingegen mit ernüchternden 2,0 Prozent Marktanteil auf den Wochentiefstwert zurück.Einen Tag später interessierten sich noch 0,15 Millionen Zusehende für das Geschehen in Köln. Dies spiegelte sich in einer mickrigen Sehbeteiligung von 0,8 Prozent wider. Die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich nun hingegen mit mäßigen 2,7 Prozent auf den Wochenbestwert gesteigert. Das Publikum war schließlich am Freitag mit 0,14 Millionen so klein wie an keinem anderen Tag. Dies war nicht nur der niedrigste Wert in dieser Woche, sondern sogar seit dem 9. Dezember 2022. Erneut wurden somit nicht mehr als miese 0,8 Prozent Marktanteil erzielt. Auch die 0,06 Millionen Jüngeren standen mit ausbaufähigen 2,3 Prozent nicht viel besser da.In den letzten Monaten ist das Interesse an der Dokusoap stetig gesunken, nachdem der Erfolg in den ersten Jahren enorm gewesen war. Doch nun hat RTLZWEI mit dem Format immer größere Schwierigkeiten, was auch an dieser Woche gut zu erkennen war, wo sich die Quoten durchgängig im roten Bereich befanden. Zudem hatte man zuletzt zumindest in der Zielgruppe hin und wieder zufriedenstellende Resultate verbucht. Doch in dieser Woche hatte man kein einziges Mal die Marke von drei Prozent übertroffen.