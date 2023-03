TF1-Chef möchte Content-Allianz mit Streamern

International

Der Fernsehsender hat zunehmend Probleme neue US-Serien zu platzieren.

Rodolphe Belmer, der ehemalige CEO der Canal+ Group, der vor kurzem die Leitung des führenden französischen Privatsenders TF1 übernommen hat, sagte, dass das Unternehmen eine engere Zusammenarbeit mit Streaming-Diensten, einschließlich Netflix , anstrebt, um gemeinsam Premium-Inhalte anzubieten.Belmer, der von 2018 bis 2022 dem Netflix-Verwaltungsrat angehörte, erklärte, dass TF1 mit einem Mangel an US-Inhalten konfrontiert ist, die für seine Primetime-Sendeplätze verfügbar sind. "US-Serien sind aufgrund der vertikalen Integration großer US-Produktionsfirmen und -Netzwerke immer weniger verfügbar, so dass wir den Großteil dieser Programme ersetzen müssen", sagte Belmer, der kürzlich die Nachfolge von Gilles Pelisson als CEO und Vorsitzender von TF1 angetreten hat.Der französische Manager wies darauf hin, dass diese US-Sendungen nicht leicht zu ersetzen sind, da sie zu den besten Einschaltquoten in der Primetime von TF1 gehörten und "sehr profitabel waren, da die Kosten für ihren Erwerb weit unter den Werbeeinnahmen lagen, die sie generierten". In den meisten Fällen ist es auch viel billiger, eine Sendung zu erwerben, als ein Original von Grund auf zu produzieren. Eine der Lösungen, um diese Lücke zu schließen, besteht laut Belmer darin, Ressourcen mit Streaming-Diensten zu kombinieren, um gemeinsam hochwertige Eventshows zu produzieren, die auch für die Marke TF1 von Vorteil sind.Als Beispiel nannte er «Les Combattantes», eine von Frauen geführte Serie über den Ersten Weltkrieg, die gemeinsam mit Netflix finanziert und auf TF1 ausgestrahlt wurde und hohe Einschaltquoten erzielte. Im Rahmen der mit Netflix getroffenen Vereinbarung hatte TF1 die linearen und digitalen Erstausstrahlungsrechte bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung der letzten Folge der Serie. Netflix übernahm alle Rechte an der Serie für eine Reihe von Jahren, was es TF1 ermöglichte, die Serie später zurückzuholen.