Robin Thede entwickelt «Disengagement»

US-Fernsehen

Die Macherin der «A Black Lady Sketch Show» hat ein neues Projekt.

Robin Thede, Schöpferin und Star der «A Black Lady Sketch Show», hat eine neue Comedy-Serie bei HBO in die Entwicklung gegeben. Das halbstündige Projekt trägt den Titelund dreht sich um die angesehene Familie Cole, nachdem eine sehr öffentliche und peinliche Geschäftsimplosion ihr perfektes Image im Mittleren Westen erschüttert hat. Laut der Beschreibung war es nur ein Image, denn hinter verschlossenen Türen hat sogar ihre Dysfunktion eine Dysfunktion, was beweist, dass die Familie das ultimative Schneeballsystem ist.Thede fungiert als Autorin und ausführende Produzentin der Serie, die sie im Rahmen des Gesamtvertrags, den sie 2022 mit HBO unterzeichnete, entwickelt. Meghan Cheek produziert im Auftrag von For Better or Words, Inc.Thede begann ihre Karriere mit Sketch-Comedy und schrieb später für Programme wie die BET Awards und die NAACP Image Awards. Als sie zum Team von «The Nightly Show with Larry Wilmore» stieß, war sie die erste schwarze Frau, die jemals als Chefautorin einer Late-Night-Serie fungierte. Thede schuf dann «The Rundown with Robin Thede», das eine Staffel lang auf BET lief.