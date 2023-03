Carl-Lewis-Dokumentation in Arbeit von Noah Media

US-Fernsehen

LeBron James' Banner Uninterrupted ist ebenfalls an der Produktion des Filmes beteiligt.

Ein Dokumentarfilm über den Spitzensportler Carl Lewis wird der erste Film im Rahmen des kürzlich bekannt gegebenen Multi-Millionen-Dollar-Content-Fonds der Noah Media Group sein. Der Dokumentarfilm wird von Uninterrupted produziert, der von LeBron James und Maverick Carter gegründeten und mit dem Emmy ausgezeichneten Marke zur Stärkung von Athleten.In seiner rekordverdächtigen Karriere, die sich über 18 Jahre erstreckte, gewann Lewis neun olympische Goldmedaillen in der Leichtathletik und wurde vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. Der Film, der sich derzeit in der Produktion befindet, wird den Mann hinter den Medaillen erforschen, mit exklusivem Zugang zu seiner Familie, seinen engsten Freunden und einem ungesehenen, umfangreichen Archiv. Der Film zeigt, wie sehr Lewis' Karriere sowohl seinen Sport als auch die Gesellschaft verändert hat. Er ist in eine zeitgenössische Geschichte eingebettet, in der sich Lewis, der jetzt Trainer ist und sich politisch engagiert, mit Fragen zur Zukunft seines Landes auseinandersetzt.Firmenchef Gabriel Clarke sagte: "Wir sind hocherfreut, mit Carl zusammenzuarbeiten, um seine aktuelle und wichtige Geschichte zu erzählen. Unser Ziel war es immer, das wahre Ausmaß seines sportlichen und kulturellen Einflusses zu erfassen, was LeBron, Maverick und das brillante Uninterrupted-Team zu idealen Produktionspartnern macht."