Fremantle kauft A Team Productions

Wirtschaft

Die RTL-Tochter schnappt sich eine Indie-Produktionsfirma.

Fremantle hat eine Mehrheitsbeteiligung an A Team Productions erworben, der belgischen Indie-Firma, die hinter dem erfolgreichen Drogenbandendrama «Patsers» des Regieduos Adil El Arbi und Bilall Fallah und dem herausragenden Kurzfilm «Baghdad Messi» steht. Das 2009 gegründete Unternehmen wird von Kobe van Steenberghe und Hendrik Verthé geleitet und hatte 2011 seinen ersten großen internationalen Erfolg mit dem Kurzfilm «Land of the Heroes», der im selben Jahr den Internationalen Preis der Jury auf der Berlinale gewann."Nach intensiven Vorgesprächen haben wir ein sehr gutes Gefühl bei dem erfahrenen Fremantle-Team mit Georgette Schlick, Claud Van Gessel, Manon Van Der Hoek, Dave Heuten und Annemieke van Vliet als treibende Kräfte auf dem europäischen Markt", so die beiden Co-Chefs von A Team in einer Erklärung.Dave Heuten, CEO von Fremantle Belgien, sagte: "Ich bewundere seit langem die Arbeit von Kobe, Hendrik und dem gesamten ATP-Team. Ich freue mich darauf, mit ihnen auf diese Reise zu gehen, Synergien zu finden und gemeinsam neue Inhalte zu entwickeln – ich kann es kaum erwarten, mit diesem brillanten Team zu arbeiten und gemeinsam Großes zu erreichen."