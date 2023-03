Bonnie McFarlane plant eine Serie

International

Cineflix Productions soll das Format der kanadischen Komikerin produzieren.

Cineflix Productions hat bestätigt, dass sie mit der Komikerin Bonnie McFarlane an einer Comedy-Serie arbeiten, die auf ihren 2016 erschienenen Memoirenbasiert. Das Projekt ist inspiriert von McFarlanes Zeit als Highschool-Schülerin in Cold Lake, Alberta, Mitte der 1980er Jahre.McFarlane fungiert als Schöpferin und Autorin der halbstündigen Serie, die auf einer Farm "294 Kilometer außerhalb der nächsten Pizzalieferzone" spielt. Dort stellt die 16-jährige Bonnie ihre freche Klappe zur Schau, hängt mit ihrem besten Freund, dem Rind, ab und stellt fest, dass es nicht einfach ist, mit ihr auszukommen.McFarlane, zu deren Referenzen auch Radio- und Fernsehauftritte gehören, hat ein HBO-Special, zwei Comedy-Central-Specials und mehrere Auftritte im Late-Night-Fernsehen in ihrem Lebenslauf stehen. Sie führte auch Regie bei dem preisgekrönten Dokumentarfilm «Women Aren't Funny» und ist gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem US-Stand-up-Comedian, Autor und Schauspieler Rich Vos, Gastgeberin einer nationalen Radioshow auf Sirius XM, die auf ihrem Podcast «My Wife Hates Me» basiert.McFarlane sagte in einer Erklärung: "Dieses Projekt ist ein Zeugnis für die erste Person, die daran geglaubt hat. Wenn Anthony Bourdain nicht gewesen wäre, hätte ich mich nie gezwungen, über meine Vergangenheit zu schreiben. Es war eine große Freude, mit dem großartigen Team von Cineflix zusammenzuarbeiten und die peinlichste Zeit meines Lebens wieder aufleben zu lassen."