«Reborn Rich» wird in Thailand neu aufgelegt

Die Fernsehserie kommt eigentlich aus Südkorea.

Die multiterritoriale asiatische Streaming-Plattform Viu wird eine thailändische Version der Hit-Dramaserieanbieten. Das koreanische Drama mit 16 Episoden wurde von den koreanischen JTBC Studios und Viu produziert, zwischen November und Dezember 2022 auf JTBC in Korea ausgestrahlt und in den 16 Territorien, in denen Viu tätig ist, als Viu Original gebrandet.Die Geschichte handelt von einem langjährigen Mitarbeiter eines großen Familienkonglomerats, der fälschlicherweise der Unterschlagung beschuldigt wird. Nachdem er auf einer Geschäftsreise im Ausland angeschossen wird, findet er sich im Körper des Enkels der Familie wieder und beschließt, seine neue Identität zu nutzen, um sich an der Familie und dem Unternehmen zu rächen.Viu verkündete die Neuigkeit über das thailändische Remake am Donnerstagabend auf einer Vorabveranstaltung in Bangkok. Es wurden jedoch keine Informationen über die Produktionsfirma, den Regisseur, den Showrunner oder die Besetzung bekannt gegeben, abgesehen von einem voraussichtlichen Premierentermin im Jahr 2024.In Bangkok packte das Unternehmen thailändische Titel aus, darunter «Shadow», «Close Friend: Soju Bomb», «The Outing» und das bereits angekündigte «Get Rich», ein 16-teiliges Schuldrama, das am 2. Mai anlaufen soll. Das thailändische Programm deckt eine Reihe von Genres ab, von romantischen bis hin zu Mystery-Dramen, "im Einklang mit der auf dem Markt beobachteten Verbrauchernachfrage".