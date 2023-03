«Outer Banks» übernimmt die Führung

US-Quoten

Bei den amerikanischen Streamingzahlen kommt das Drama nun vor.

Dank der Veröffentlichung der dritten Staffel schaffte esauf beeindruckende Weise in die Nielsen Streaming Top10 und wurde der meistgesehene Titel der Woche. Das Teenager-Drama wurde während des Zeitfensters vom 20. bis 26. Februar, in dem die dritte Staffel vier Tage lang verfügbar war, 3,2 Milliarden Minuten lang angesehen. Laut Nielsen wurden die Staffeln 1 und 2 von «Outer Banks» in diesem Zeitraum kumuliert etwa eine Milliarde Minuten gesehen, was bedeutet, dass ein Drittel der Zuschauerzahlen von Fans stammt, die die Serie vor dem Start der dritten Staffel erneut gesehen oder neu entdeckt haben.Auf Platz zwei lag in diesem Zeitfenster ein anderer Netflix-Titel:. Die Doku-Serie über wahre Verbrechen wurde am 22. Februar veröffentlicht und in den ersten fünf Tagen ihrer Verfügbarkeit 1,4 Milliarden Minuten lang angesehen.hatte mit 1,2 Milliarden Zuschauerminuten seine bisher beste Ausstrahlung. Die sechste Folge der HBO-Serie wurde nur wenige Stunden vor Beginn des Sendezeitfensters vom 20. bis 26. Februar ausgestrahlt, die siebte Folge wenige Stunden vor Ende des Fensters. Diese Zuschauerzahlen in Verbindung mit der fortgesetzten Ausstrahlung der Episoden eins bis fünf brachten «The Last of Us» auf Platz drei.