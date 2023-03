Dave Henrichs  Erfolg vor und hinter der Kamera

YouTuber

Erst als Manager für andere Influencer und nun auch als YouTuber selbst hat sich Dave Henrichs in der Social-Media-Welt einen Namen gemacht.

Schon vor knapp zehn Jahren eröffnete Dave Henrichs seinen YouTube-Kanal, denn sein größter Traum war es, eine Karriere auf der Plattform zu starten. Nachdem der gewünschte Erfolg jedoch zunächst ausblieb, arbeitete er dann als Social Media Manager für andere Influencer. Dabei vergaß er jedoch nie seinen eigentlichen Traum und erreichte ihn schließlich. Inzwischen haben 882.000 Menschen seinen Kanal abonniert und er kann seinen Lebensunterhalt als YouTuber verdienen.David „Dave“ Henrichs wurde 1999 in Berlin geboren und interessierte sich schon in jungen Jahren sehr für die Social-Media-Welt. Vor allem YouTube faszinierte ihn und im Alter von 14 Jahren eröffnete er seinen eigenen Kanal. Doch es ist nicht einfach, bei so einer großen Anzahl an YouTubern herauszustechen und sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. So blieb der Erfolg von Henrichs auf der Online-Plattform in seiner Jugend zunächst aus. So ganz konnte er sich jedoch nicht von Social Media trennen und so bewarb er sich nach seinem Schulabschluss auf eine Stelle bei einem YouTube-Netzwerk.Im Januar 2018 entschied sich Henrichs dann noch für ein Studium zum Talent Manager in Berlin bei der Firma Studio71. Nach dem Abschluss machte er sich im April 2019 als Social Media Manager selbstständig. Im September 2019 schloss er schließlich noch das Studium im Bereich Media und Marketing Management an der Rheinischen Fachhochschule in Köln an. Über Jahre lang arbeitete er also eng mit Influencern zusammen und hatte tiefe Einblick in die Social-Media-Welt. So entschied er sich vor etwa drei Jahren dazu, den Schritt erneut zu wagen und selbst auch vor der Kamera Erfolg zu haben. Die heutige Abonnentenzahl zeugt davon, wie erfolgreich dieser zweite Versuch war.Vieles auf dem Kanal des Webvideoproduzenten dreht sich rund um Selbstexperimente. So lernte Henrichs bereits Tätowieren in sieben Tagen, versuchte auf TikTok in nur drei Tagen erfolgreich zu werden, trampte nach Amsterdam, gründete in 90 Tagen seine eigene Kleidermarke, bestieg einen 4000 Meter hohen Berg ohne Erfahrung oder lief einen Marathon ohne Training. Viel Aufmerksamkeit erhielten auch die Fake-Wahlplakate, die er aufhing. Zudem testet er auch regelmäßige Hotels in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in einem Iglu, einem Unterwasserhotel, im kleinsten Hotelzimmer oder im besten Hotel Deutschlands. Viele seiner Videos drehen sich auch um Trading und Investment. Beispielweise zeigte er, wie er 40.000 Euro auf vier verschiedene Weisen investierte oder versuchte durch Trade-Ups beispielweise eine Magic Box zu einer Rolex zu tauschen oder sich mit verlorenen Golfbällen zu einem Porsche hochzuhandeln.Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Henrichs, als er 2021 an Fritz Meineckes YouTube-Wettbewerb „7 vs. Wild“ teilnahem, bei welchem mehrere Influencer in der Wildnis ausgesetzt werden und dort mit sieben selbst ausgewählten Objekten sieben Tage lang überleben müssen. Auch wenn er aufgrund gesundheitlicher Experimente schon recht früh aussteigen musste, wurden auf diese Weise viele Zuschauer auf ihn aufmerksam. Zudem begleitete er das Produktionsteam bei der zweiten Staffel und drehte dort Behind-the-Scenes-Videos zu den neuen Folgen. Diese gehören nun zu den gefragtesten Videos auf Henrichs Kanal und haben bis zu 3,6 Millionen Aufrufe erreicht. Zusätzlich betreibt er den Zweitkanal „MERH DAVE“, auf welchem zusätzlicher Content erscheint und der nun ebenfalls bereits 153.000 Abonnenten erreicht hat. Im Juli 2021 gründete Henrichs zudem die Firma „the.studio GmbH“ in Köln. Dieses Unternehmen betreibt den Kanal „the.studio“, auf welchem die unterschiedlichsten Meinungen verschiedenster Menschen aufeinander treffen sollen, um eine Art Querschnitt der Gesellschaft darzustellen. 100.000 Abonnenten misst der Kanal bereits.