HBO-Chef spricht über «White Lotus»

US-Fernsehen

Außerdem teilte er mit, dass mit der Discovery-Fusion auch HBO mit HBO Europe zusammenarbeiten.

Die Idee von «The White Lotus»-Schöpfer Mike White für die dritte Staffel der Erfolgsserie ist bei den HBO-Bossen bereits gut angekommen, bestätigte Casey Bloys, Chief Content Officer bei HBO und HBO Max , auf der Series Mania. Der Manager verriet am Donnerstag auf dem französischen Drama-Festival, dass White "uns gerade die Idee vorgestellt hat und sie ist großartig. Es ist eine wirklich lustige Idee und er hat gezeigt, dass es möglich ist".Im Gespräch mit der Unterhaltungsjournalistin Edith Bowman fügte Bloys hinzu, dass White in der Serie "Leute auftreten lässt, die man kennt", deren Charaktere aber so geschrieben sind, dass "man sie neu entdecken oder in einem neuen Licht sehen kann" – eine offensichtliche Anspielung auf die jetzt mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin Jennifer Coolidge. Der HBO-Manager merkte auch an, dass er "mehr" Staffeln von «Succession» genommen hätte, aber die Entscheidung von Showrunner Jesse Armstrong respektierte, das Hit-Drama nach der vierten Staffel zu beenden.In der halbstündigen Grundsatzrede sprach Bloys auch über die internationalen Ambitionen von HBO. Interessanterweise stellte er fest, dass es in der Zeit vor der Fusion mit Discovery nicht viel Kommunikation zwischen den nationalen und internationalen HBO-Marken gab. Dies ändere sich unter Warner Bros. Discovery, so Bloys."Discovery hat ein riesiges internationales Geschäft, und als wir sie zusammengebracht haben, war eines der Dinge, die wir als Unternehmen tun wollten, was wir bei HBO nie getan haben, und was wir jetzt, wo wir uns zusammengeschlossen haben, zu tun versuchen... Bei HBO hatten das nationale und das internationale Geschäft nicht viel Kontakt in Bezug auf die Programmierung. Deshalb versuchen [der Präsident von Warner Bros. Discovery, Gerhard Zeiler] und ich und unsere Teams, sehr koordiniert vorzugehen und die Programminvestitionen rund um den Globus als ein Team zu betrachten."