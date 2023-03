Essence Atkins und Tetona Jackson steigen bei CBS-Comedy ein

US-Fernsehen

Die neue Fernsehserie von den Wayans wird natürlich auch mit zwei weiblichen Parts produziert.

Essence Atkins und Tetona Jackson haben unterschrieben, um in dem unbetitelten CBS-Comedy-Pilotfilm mit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. mitzuspielen. Außerdem hat Andy Ackerman für die Regie des Pilotfilms unterschrieben.Der Multicam-Pilotfilm wurde bei CBS erstmals im Februar angekündigt. In der offiziellen Logline heißt es: "Der legendäre Talk-Radio-Moderator und glücklich geschiedene 'Poppa' (Wayans) wird bei der Arbeit in Frage gestellt, als eine neue weibliche Co-Moderatorin (Atkins) eingestellt wird, und zu Hause, wo er immer noch seinen erwachsenen Sohn (Wayans Jr.) erziehen muss, einen brillanten Träumer, der versucht, seiner Leidenschaft nachzugehen und gleichzeitig ein verantwortungsvoller Vater und Ehemann zu sein."Atkins Rolle heißt Dr. Ivy Reed. Sie wird als "intelligent, versiert und kühn" beschrieben und moderiert die Radiosendung "Ask Dr. Reed", in der sie "hilfreiche Ratschläge für die Zuhörer mit einem modernen Ansatz für das Leben" gibt, bevor sie als Poppas neue Co-Moderatorin eingestellt wird. Jackson wird Nina spielen, Juniors Frau, von der es heißt, sie sei "liebevoll, realistisch und detailorientiert... Sie ist seine größte Unterstützerin, aber auch seine größte Motivatorin. Sie will nicht, dass Junior seinen Traum aufgibt, hofft aber, dass er sich in der Zwischenzeit mehr auf die Arbeit konzentrieren kann – sie zieht bereits zwei Kinder auf und kann nicht zulassen, dass er sich wie ein drittes Kind verhält. Trotz aller Ablenkungen und Familiendramen sind Nina und Junior immer ein tolles Team."